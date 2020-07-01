Глава НБУ подав Зеленському заяву про відставку

“Я подав заяву про відставку Президенту. Це рішення було прийнято як відповідь на систематичний політичний тиск, який заперечував виконання моїх обов’язків управляючого. Нехай це буде попередженням про спроби підірвати інституційну незалежність центрального банку”, — написав Смолій.

Про відставку очільника написали і в самому НБУ.

“Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні”, — цитує Смолія пресслужба Нацбанку.

Нагадаємо, раніше заступник голови Національного банку Олег Чурій заявив, що наразі “на НБУ відбувається психологічний тиск”.

Як повідомляв УНН, посли “Великої сімки”, коментуючи проект постанови Верховної Ради про діяльність НБУ, зазначили, що підрив незалежності Національного банку вплине на українців, зашкодить довірі інвесторів та поставить під загрозу міжнародну підтримку зусиль українського уряду.