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Глава НБУ подал Зеленскому заявление об отставке

Глава НБУ подал Зеленскому заявление об отставке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал заявление об отставке Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Смолий написал у себя в Twitter, передает УНН.

"Я подал заявление об отставке Президенту. Это решение было принято в ответ на систематическое политическое давление, которое делало невозможным выполнение моих обязанностей управляющего. Пусть это будет предупреждением о попытках подорвать институциональную независимость центрального банка", - написал Смолий.

Об отставке главы написали и в самом НБУ.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - цитирует Смолия пресс-служба Нацбанка.

Напомним, ранее заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что сейчас "на НБУ происходит психологическое давление".

Как сообщал УНН, послы "Большой семерки", комментируя проект постановления Верховной Рады о деятельности НБУ, отметили, что подрыв независимости Национального банка повлияет на украинцев, что повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского правительства.

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