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Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ

Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський передав на розгляд Верховної Ради проект постанови №3772 про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані на сайті парламенту.

Тексту проекту постанови на сайті парламенту поки немає, документ наразі опрацьовується в комітеті.

Яків Смолій на посаді голови НБУ — з березня 2018 року.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВФ відреагували на відставку Смолія: наполягають на забезпеченні незалежності НБУ

Пізніше в Офісі Президента відреагували на відставку очільника Нацбанку, заявивши, що їх “безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України”.

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