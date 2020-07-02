Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський передав на розгляд Верховної Ради проект постанови №3772 про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані на сайті парламенту.
Тексту проекту постанови на сайті парламенту поки немає, документ наразі опрацьовується в комітеті.
Яків Смолій на посаді голови НБУ — з березня 2018 року.
Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”.
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Пізніше в Офісі Президента відреагували на відставку очільника Нацбанку, заявивши, що їх “безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України”.