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Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ

Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ

Киев  •  УНН

 • 19219 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления №3772 об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. По этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте парламента.

Текста проекта постановления на сайте парламента пока нет, документ на данный момент прорабатывается в комитете.

Яков Смолий на посту главы НБУ - с марта 2018 года.

Напомним, поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за "систематического политического давления".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВФ отреагировали на отставку Смолия: настаивают на обеспечении независимости НБУ

Позже в Офисе Президента отреагировали на отставку главы Нацбанка, заявив, что их "безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины".

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