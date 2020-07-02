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Финансовый комитет Рады одобрил увольнение Смолия

Финансовый комитет Рады одобрил увольнение Смолия

Киев  •  УНН

 • 14760 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка, представление относительно чего сделал Президент Владимир Зеленский. О на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает УНН.

"Комитет по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении господина Смолия с должности главы НБУ. 16 - "за", - написал Железняк.

Он отметил, что представители фракции "Голос" не голосовали за это решение.

"Мы так и не услышали, кто именно оказывал систематическое политическое давление", - добавил он.

Железняк добавил, что на заседании не было главы НБУ Якова Смолия.

Напомним, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и комитету по вопросам экономического развития безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы.

Как ранее сообщал УНН, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня с 15:00 рассматривал вопрос отставки Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Также напомним, что текст проекта постановления и представления Президента Украины Владимира Зеленского относительно увольнения Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины опубликовано на сайте парламента.

Добавим, поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за "систематического политического давления".

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