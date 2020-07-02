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Відставка Смолія: Разумков доручив невідкладно розглянути питання двом комітетам

Київ • УНН

 • 11255 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив комітету з питань фінансів, податкової та митної політики і комітету з питань економічного розвитку невідкладно розглянути кадрові питання. Про це він заявив під час ранкового засідання парламенту, передає кореспондент УНН.

“Прошу невідкладно 2 липня 2020 року в межах предмету відання комітету фінансової, податкової та митної політики розглянути кадрові питання, що належать до конституційних повноважень Верховної Ради, та подати в установленому порядку пропозиції для розгляду на пленарному засіданні парламенту”, – сказав Разумков.

Відповідне доручення від головуючого отримав і комітет з питань економічного розвитку.

Як раніше повідомляв УНН, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні о 15:00 мав розглянути питання відставки Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Нагадаємо, що текст проекту постанови та подання Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України опубліковано на сайті парламенту.

Додамо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через "систематичний політичний тиск".

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