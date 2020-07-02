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Отставка Смолия: Разумков поручил безотлагательно рассмотреть вопрос двум комитетам

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и комитету по вопросам экономического развития безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы. Об этом он заявил во время утреннего заседания парламента, передает корреспондент УНН.

"Прошу безотлагательно 2 июля 2020 года в рамках предмета ведения комитета финансовой, налоговой и таможенной политики рассмотреть кадровые вопросы, относящиеся к конституционным полномочиям Верховной Рады, и подать в установленном порядке предложения для рассмотрения на пленарном заседании парламента", - сказал Разумков.

Соответствующее поручение от председательствующего получил и комитет по вопросам экономического развития.

Как ранее сообщал УНН, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня в 15:00 должен был рассмотреть вопрос отставки Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Напомним, что текст проекта постановления и представления Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины опубликован на сайте парламента.

Добавим, поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за "систематического политического давления".

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