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ВР уволила Смолия с должности главы Нацбанка

ВР уволила Смолия с должности главы Нацбанка

Киев  •  УНН

 • 27384 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада приняла в целом проект постановления № 3772, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским, об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет уволить Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины", - говорится в постановлении.

"Я принял трудное, но необходимое решение уйти в отставку. Поскольку в течение длительного времени на Нацбанк осуществляется систематическое политическое давление. Давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, а основываются на краткосрочных простых победах, которые могут дорого стоить украинской экономике в более длительной перспективе", - сказал уже бывший глава НБУ Яков Смолий.

Так, Смолий поблагодарил свою команду и всех украинцеы, добавив, что "идет с высоко поднятой головой и оставляет НБУ на вашу ответственность".

Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления".

Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.

После этого финансовый комитет Рады одобрил увольнение Смолия.

Также вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

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