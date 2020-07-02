Зеленський обговорив з керівництвом Нацбанку кандидатури нового голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Президента України.
Зокрема, відбулися зустрічі Президента із заступниками голови Нацбанку, керівниками державних і приватних банків, а також керівництвом банківських організацій і установ.
У зустрічах брали участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник ОПУ Андрій Єрмак, його заступниця Юлія Ковалів, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Під час перемовин детально обговорювався стан фінансового сектору держави та можливий вплив на банківський ринок заяви Якова Смолія про відставку з посади голови НБУ.
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Зеленський наголосив на відданості принципу незалежності центрального банку та необхідності збереження його інституційної спроможності.
“Незалежний Національний банк — це запорука макроекономічної стабільності держави та гарантія добробуту українців. Тому я як Президент відстоюватиму незалежність НБУ за будь-якого керівництва як основу фінансової та макроекономічної стабільності нашої держави”, — зазначив Зеленський.
Крім того, були обговорені можливі кандидатури нового голови НБУ.
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