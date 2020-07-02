Радник Зеленського про відставку Смолія: незамінних немає

"Та наростаюча паніка, яка була з ранку сьогодні, вона була досить легко збита тим, що вже є виконуючий обов'язки голови Національного банку - перший заступник голови Національного банку приступив до обов'язків... Національний банк України вийшов з інтервенціями, до речі, не дуже значними - 100 млн доларів, і збив ту паніку, яка раптом почалася на ринку. Коригування ринку вже проходить...", - зазначив він.

За його словами, це несподіване рішення з боку глави Національного банку.

"Наслідки подібного роду кроку, вони будуть дуже короткостроковими, просто тому що ринок, як правило, любить, особливо фінансовий ринок, любить прогнозованість, чітку логіку подій, ніколи не готовий до якихось подібного роду переміщень. Роль будь-якої особистості в історії досить висока, але незамінних у нас точно немає. І тому я думаю, що Президент не буде витрачати час гравців ринку, перш за все, і експертів і представників фінансового сектора, і досить швидко подасть нову кандидатуру на затвердження Верховної Ради. Я думаю, що основна проблема, яка була у Якова Смолія, так само як і керівництва Національного банку - це не питання, пов'язане з політичним тиском, як намагався показати сам глава Національного банку країни, помилково припускаючи, що міскомунікація, або недостатньо ефективна комунікаційна політика ось є реально політичним тиском, який на нього здійснюється. Я не бачу ніяких проблем в тому, що і експертне співтовариство, і депутати Верховної Ради, і, за великим рахунком кажучи, самі гравці банківського сектора, перш за все, комерційні банки хотіли дуже чіткої позиції з боку Національного банку країни", - додав він.

Нагадаємо, що текст проекту постанови та подання Президента України Володимира Зеленського про відставку Якова Смолія з посади голови Національного банку України опубліковано на сайті парламенту.

Додамо, пізно увечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через "систематичний політичний тиск".