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Советник Зеленского об отставке Смолия: незаменимых нет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что незаминимых в стране нет и та паника, которая была в связи с отставкой главы Нацбанка Якова Смолия, была легко сбита. Об этом он заявил в эфире телеканала “ДОМ”, передает УНН.

“Та нарастающая паника, которая была с утра сегодня, она была достаточно легко сбита тем, что уже есть исполняющий обязанности главы Национального банка — первый зам главы Национального банка приступил к обязанностям... Национальный банк Украины вышел с интервенциями, кстати сказать, не очень значительными — 100 млн долларов, и сбил ту панику, которая вдруг началась на рынке. Корректировка рынка уже проходит...”, — отметил он.

По его словам, это неожиданное решение со стороны главы Национального банка.

“Последствия подобного рода шага, они будут очень краткосрочными, просто потому что рынок, как правило, любит, особенно финансовый рынок, любит прогнозированность, четкую логику событий, никогда не готов к каким-то подобного рода подвижкам. Роль любой личности в истории достаточно высока, но незаменимых у нас точно нет. И поэтому я думаю, что Президент не будет тратить время игроков рынка, прежде всего, и экспертов и представителей финансового сектора, и достаточно быстро подаст новую кандидатуру на утверждение Верховной Рады. Я думаю, что основная проблема, которая была у Якова Смолия, равно как и руководства Национального банка — это не вопрос, связанный с политическим давлением, как пытался показать сам глава Национального банка страны, ошибочно предполагая, что мискоммуникация, или недостаточно эффективная коммуникационная политика вот является реально политическим давлением, которое на него оказывается. Я не вижу никаких проблем в том, что и экспертное сообщество, и депутаты Верховной Рады, и, по большому счету говоря, сами игроки банковского сектора, прежде всего, коммерческие банки хотели очень четкой позиции со стороны Национального банка страны”, — добавил он.

Напомним, что текст проекта постановления и представления Президента Украины Владимира Зеленского об отставке Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины опубликовано на сайте парламента.

Добавим, поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за “систематического политического давления”.

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