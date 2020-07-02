Зеленский обсудил с руководством Нацбанка кандидатуры нового главы НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.
В частности, состоялись встречи Президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.
Во встречах принимали участие Премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель ОПУ Андрей Ермак, его заместитель Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ.
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Зеленский отметил преданность принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной способности.
“Независимый Национальный банк — это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как Президент буду отстаивать независимость НБУ любого руководства в качестве основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства”, — отметил Зеленский.
Кроме того, были обсуждены возможные кандидатуры нового главы НБУ.
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