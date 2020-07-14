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Арахамія назвав імена двох можливих кандидатів на посаду голови НБУ

Арахамія назвав імена двох можливих кандидатів на посаду голови НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Кандидатами на посаду голови НБУ можуть бути Кирило Шевченко, чи Лавренюк, або ж народні депутати. Про це журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.

“Кадрові питання ми плануємо на четвер, попередньо. І там будуть всі ці прізвища, які ви вже знаєте, окрім Національного банку, який потримаємо трошки в секреті до ранку четверга. Тому що ще остаточно не вирішено. Нам потрібно буде зібрати фракцію і одразу ж обговорити питання цієї кандидатури. І після цього, якщо це буде, наприклад, народний депутат з нашої фракції, тоді, я думаю, обговорення зайве і всі підтримають, як завжди. Якщо це буде інша людина, що теж вірогідно, тоді буде обговорення”, - сказав Давид Арахамія.

Він зазначив, що чув, що кандидатами на посаду голови НБУ можуть бути Кирил Шевченко, чи Лавренюк (ймовірно мова про Володимира Лавренчука - ред.), або ж народні депутати.

“Всі можуть, тому що це шорт-ліст. Зазвичай, з шорт-ліста може будь-яка людина бути висунута, проголосована на фракції, потім проголосована в залі. Без профільної освіти я не думаю, що треба ризикувати такою інституцією”, - додав Давид Арахамія.

За його словами, якщо головою НБУ стане народний депутат від “Слуги Народу” - його не будуть називати “людиною Зеленського”.

“Для того, щоб стати “людиною Зеленського” не обов’язково бути народним депутатом, правильно? Я вам гарантую, що будь-якій людині, яку ми призначимо, будуть закидати саме такий “стейтмент”, що це “людина Зеленського”. Це нормально”, - сказав Давид Арахамія.

Нагадаємо, у Раді ще цього тижня планують призначити нового голову НБУ.

Також нагадаємо, у "Слузі народу" повідомили, коли визначаться із кандидатом на посаду глави НБУ.

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