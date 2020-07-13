У "Слузі народу" повідомили, коли визначаться із кандидатом на посаду глави НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. З кандидатурою на посаду глави НБУ ми визначимося в середу. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у Telegram, передає УНН.
"З кандидатурою на посаду глави НБУ ми визначимося в середу. Є кілька кандидатів. До кінця тижня ми повинні прийняти рішення", - написав Качура.
Раніше він повідомив, що під час засідання фракції "Слуга народу" Президент Володимир Зеленський і прем'єр Денис Шмигаль презентували кандидатів на посаду глави Національного банку, Антимонопольного комітету, віце-прем'єр-міністра - міністра з питань оборонно-промислового комплексу.
Пізніше у "Слузі народу" зазначили, що Рада на тижні розгляне кандидатів на посади віце-прем’єра і глави АМКУ, а також назвали імена.