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У "Слузі народу" повідомили, коли визначаться із кандидатом на посаду глави НБУ

Київ • УНН

 • 12401 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. З кандидатурою на посаду глави НБУ ми визначимося в середу. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у Telegram, передає УНН.

"З кандидатурою на посаду глави НБУ ми визначимося в середу. Є кілька кандидатів. До кінця тижня ми повинні прийняти рішення", - написав Качура.

Раніше він повідомив, що під час засідання фракції "Слуга народу" Президент Володимир Зеленський і прем'єр Денис Шмигаль презентували кандидатів на посаду глави Національного банку, Антимонопольного комітету, віце-прем'єр-міністра - міністра з питань оборонно-промислового комплексу.

Пізніше у "Слузі народу" зазначили, що Рада на тижні розгляне кандидатів на посади віце-прем’єра і глави АМКУ, а також назвали імена.

Українські Національні Новини

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