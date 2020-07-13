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19 березня, 18:42 • 93386 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 133908 перегляди

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19 березня, 14:10 • 114104 перегляди

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19 березня, 10:24 • 128545 перегляди

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19 березня, 08:45 • 133263 перегляди

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Фракція СН: Зеленський і Шмигаль презентували кандидатів на главу НБУ і АМКУ

Фракція СН: Зеленський і Шмигаль презентували кандидатів на главу НБУ і АМКУ

Київ • УНН

 • 15672 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Під час засідання фракції "Слуга народу" Президент Володимир Зеленський і прем'єр Денис Шмигаль презентували кандидатів на посаду глави Національного банку, Антимонопольного комітету, віце-прем'єр-міністра - міністра з питань оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Президент з Прем’єром презентували кандидатів на посаду глави НБУ, Антимонопольного комітету, віце-прем’єра ОПК”, — написав Качура.

У той же час імен кандидатів він не назвав.

Нагадаємо, на засіданні фракції народні депутати України звернулися до Прем’єр-міністра України Дениа Шмигаля і просять прозорого призначення глави Державного агентства лісових ресурсів України.

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