Рада на тижні розгляне кандидатів на посади віце-прем’єра і глави АМКУ: названо імена
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада розглядатиме може розглянути призначення віце-прем’єра з питань ОПК, голови Антимонопольного комітету та очільника Нацбанку. Імена кандидатів оприлюднила на своїй сторінці у Facebook заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко, передає УНН.
“Цього тижня Верховна Рада розглядатиме низку кадрових питань. Зокрема, в середу Парламент може розглянути призначення віце-прем’єра з питань ОПК. На цю посаду розглядається Олег Уруський. Його Президенту рекомендував Володимир Горбулін”, — написала Янченко.
З її слів, у парламенті також може розглядатись кандидатка на посаду голови АМКУ.
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“На цю посаду пропонують Ольгу Піщанську, першу заступницю голови АМКУ. В п’ятницю Верховна Рада імовірно розгляне кандидата на посаду НБУ. Кандидатура на цю посаду ще визначається. Прямо зараз Президент представляє ці кандидатури на засіданні фракції Слуга Народу” — додала нардеп.
Як повідомляв УНН, на засіданні фракції народні депутати України звернулися до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і просять прозорого призначення глави Державного агентства лісових ресурсів України.