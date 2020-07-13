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Рада на тижні розгляне кандидатів на посади віце-прем’єра і глави АМКУ: названо імена

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада розглядатиме може розглянути призначення віце-прем’єра з питань ОПК, голови Антимонопольного комітету та очільника Нацбанку. Імена кандидатів оприлюднила на своїй сторінці у Facebook заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко, передає УНН.

“Цього тижня Верховна Рада розглядатиме низку кадрових питань. Зокрема, в середу Парламент може розглянути призначення віце-прем’єра з питань ОПК. На цю посаду розглядається Олег Уруський. Його Президенту рекомендував Володимир Горбулін”, — написала Янченко.

З її слів, у парламенті також може розглядатись кандидатка на посаду голови АМКУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський і Шмигаль презентували кандидатів на главу НБУ і АМКУ

“На цю посаду пропонують Ольгу Піщанську, першу заступницю голови АМКУ. В п’ятницю Верховна Рада імовірно розгляне кандидата на посаду НБУ. Кандидатура на цю посаду ще визначається. Прямо зараз Президент представляє ці кандидатури на засіданні фракції Слуга Народу” — додала нардеп.

Як повідомляв УНН, на засіданні фракції народні депутати України звернулися до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і просять прозорого призначення глави Державного агентства лісових ресурсів України.

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