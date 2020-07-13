У Раді ще цього тижня планують призначити нового голову НБУ - нардеп

Відповідаючи на питання, чи визначалася фракція з кандидатом на посаду голови НБУ, Кравчук відповіла: “Поки що кандидатури немає. Наскільки я знаю, у найближчі дні завершиться цей конкурсний відбір, і ми все-таки сподіваємося на цьому тижні і це питання кадрове вирішити, можливо, у другій половині тижня”.

Як повідомляв УНН раніше, Президент Володимир Зеленський ще не вніс до Верховної Ради кандидатуру на посаду голови Національного банку України. Призначити нового очільника НБУ депутати мають до кінця сесії 17 липня.



