Зеленський ще не вніс до парламенту кандидатуру в очільники НБУ, проте є дедлайн – Гетманцев

"Президент ще не вніс претендента до Верховної Ради, це рішення Президента, він вносить лише одну людину, яку ми розглядаємо — підтримуємо чи не підтримуємо. Тому консультації ці ще тривають. Але на зустрічах обговорювалися не стільки навіть прізвища, скільки вимоги до кандидатів: про те, що він має бути банкіром, із кришталевою діловою репутацією, бути порядною людиною, яка захищатиме інтереси держави, а не певних стейкхолдерів", - повідомив Гетманцев.

Парламентар не назвав прізвищ кандидатів, аби не зашкодити процесу. Водночас, наявність своєї кандидатури у списку претендентів на цю посаду він назвав жартом колег у парламенті: "Хоча багато хто підходить і пропонує, але я не розглядаю себе в якості голови Національного банку і навіть не відповідаю критеріям щодо освіти, які висуваються законом про Національний банк".

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Також є і конкретний дедлайн щодо обрання нового очільника НБУ.

"Дедлайн є: ми вважаємо, що цей дедлайн — 17 липня, бо це останній день засідання ВР цієї сесії, а піти на канікули з незатвердженим головою Національного банку небезпечно для ринку, це певна нестабільність для фінансового ринку, це неправильне рішення", — зазначив Гетманцев.

При цьому, він зауважив, що у Президента є список із претендентів на посаду голови Нацбанку.

"Я був присутній на тих консультаціях, які Президент проводив і з ринком, і з державними банками, насправді там немає трьох списків, є один список із претендентів", — уточнив нардеп.

Нагадаємо, що 3 липня ВР звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.