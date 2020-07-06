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Зеленський ще не вніс до парламенту кандидатуру в очільники НБУ, проте є дедлайн – Гетманцев

Зеленський ще не вніс до парламенту кандидатуру в очільники НБУ, проте є дедлайн – Гетманцев

Київ • УНН

 • 24799 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський ще не вніс до Верховної Ради кандидатуру на посаду голови Національного банку України. Призначити нового очільника НБУ депутати мають до кінця сесії 17 липня. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

"Президент ще не вніс претендента до Верховної Ради, це рішення Президента, він вносить лише одну людину, яку ми розглядаємо — підтримуємо чи не підтримуємо. Тому консультації ці ще тривають. Але на зустрічах обговорювалися не стільки навіть прізвища, скільки вимоги до кандидатів: про те, що він має бути банкіром, із кришталевою діловою репутацією, бути порядною людиною, яка захищатиме інтереси держави, а не певних стейкхолдерів", - повідомив Гетманцев.

Парламентар не назвав прізвищ кандидатів, аби не зашкодити процесу. Водночас, наявність своєї кандидатури у списку претендентів на цю посаду він назвав жартом колег у парламенті: "Хоча багато хто підходить і пропонує, але я не розглядаю себе в якості голови Національного банку і навіть не відповідаю критеріям щодо освіти, які висуваються законом про Національний банк".

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Також є і конкретний дедлайн щодо обрання нового очільника НБУ.

"Дедлайн є: ми вважаємо, що цей дедлайн — 17 липня, бо це останній день засідання ВР цієї сесії, а піти на канікули з незатвердженим головою Національного банку небезпечно для ринку, це певна нестабільність для фінансового ринку, це неправильне рішення", — зазначив Гетманцев.

При цьому, він зауважив, що у Президента є список із претендентів на посаду голови Нацбанку.

"Я був присутній на тих консультаціях, які Президент проводив і з ринком, і з державними банками, насправді там немає трьох списків, є один список із претендентів", — уточнив нардеп.

Нагадаємо, що 3 липня ВР звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Українські Національні Новини

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