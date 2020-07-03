Арахамія пообіцяв "максимально швидко" шукати кандидата на посаду голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що кандидата на посаду очільника Національного банку України будуть шукати максимально швидко. Про це він заявив журналістам у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
"Ми будемо максимально швидко рухатися на шляху пошуку нового кандидата на голову Національного банку", - сказав Арахамія.
За його словами, Нацбанк має бути незалежним органом від політики.
"Але він не може бути незалежним від країни. Він у країні знаходиться, і одне із завдань Національного банку – це стимулювання розвитку економіки. ... Ми не маємо зараз, я відразу скажу, ніяких прізвищ кандидатів, але ми хочемо щоб нове керівництво Національного банку враховувало думку політичного істеблішменту (політичної еліти – ред.) та думку економічного співтовариства", - заявив Арахамія.
Нагадаємо, напередодні Арахамія запевнив, що ніякого списку з прізвищами можливих наступників Якова Смолія, якого звільнили з посади голови Нацбанку, немає.
Раніше сьогодні ВР звільнила Смолія з посади голови Нацбанку. Рішення підтримали 286 народних депутатів.
Смолій заявив, що на НБУ протягом останнього року здійснюється систематичний політичний тиск.