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Арахамія пообіцяв "максимально швидко" шукати кандидата на посаду голови НБУ

Арахамія пообіцяв "максимально швидко" шукати кандидата на посаду голови НБУ

Київ • УНН

 • 12484 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що кандидата на посаду очільника Національного банку України будуть шукати максимально швидко. Про це він заявив журналістам у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

"Ми будемо максимально швидко рухатися на шляху пошуку нового кандидата на голову Національного банку", - сказав Арахамія.

За його словами, Нацбанк має бути незалежним органом від політики.

"Але він не може бути незалежним від країни. Він у країні знаходиться, і одне із завдань Національного банку – це стимулювання розвитку економіки. ... Ми не маємо зараз, я відразу скажу, ніяких прізвищ кандидатів, але ми хочемо щоб нове керівництво Національного банку враховувало думку політичного істеблішменту (політичної еліти – ред.) та думку економічного співтовариства", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, напередодні Арахамія запевнив, що ніякого списку з прізвищами можливих наступників Якова Смолія, якого звільнили з посади голови Нацбанку, немає.

Раніше сьогодні ВР звільнила Смолія з посади голови Нацбанку. Рішення підтримали 286 народних депутатів.

Смолій заявив, що на НБУ протягом останнього року здійснюється систематичний політичний тиск.

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