Смолій пояснив Раді, у чому полягав "систематичний політичний тиск" на НБУ

"Я прийняв важке, але необхідне рішення піти у відставку. Оскільки протягом тривалого часу на Нацбанк здійснюється систематичний політичний тиск. Тиск, з метою ухвалення рішень, що не є економічно обгрунтованими, а грунтуються на короткострокових простих перемогах, що можуть дорого коштувати українській економіці у більш тривалій перспективі", - сказав Смолій.

Він назвав НБУ щитом для стабільності фінансової системи.

"І цей щит протягом останнього року постійно намагаються зламати. Тиск через суди. Проплачені мітинги на Інститутській та під домівками членів правління. Інформаційні атаки, побудовані на маніпуляціях і брехні. Необгрунтовані політичні оцінки політики НБУ та безпосередньо моєї діяльності, як очільника інституції. Використання ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції. Усе це елементи одного ланцюга", - сказав очільник Нацбанку.

Нагадаємо, що Рада почала розгляд питання звільнення Смолія.