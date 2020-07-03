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Рада почала розгляд питання звільнення Смолія

Рада почала розгляд питання звільнення Смолія

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада почала розгляд проекту постанови №3772, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським, про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України, передає кореспондент УНН.

Так, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев тепло висловився про роботу зі Смолієм.

“Комітет рекомендував підтримати цю заяву, але від себе хочу додати... Коли коливання курсу були жорсткі, ми приїхали до Якова Смолія обговорити це питання. Він сказав, що Нацбанк владнає це питання ринковими механізмами. Він виявився правий. Хочу подякувати. Це й найнижча інфляція, найнижча облікова ставка... Водночас ми маємо говорити і про помилки. До них ми відносимо відсутність дешевого кредиту”, — сказав Гетманцев.

Після цього до слова запросили самого очільника НБУ Якова Смолія.

Нагадаємо, глава Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав заяву про звільнення через “систематичний політичний тиск”.

Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Після цього фінансовий комітет Ради схвалив звільнення Смолія.

Також ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

Українські Національні Новини

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