Рада начала рассмотрение вопроса увольнения Смолия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада начала рассмотрение проекта постановления №3772, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским, об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины, передает корреспондент УНН.
Так, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев тепло высказался о работе со Смолием.
"Комитет рекомендовал поддержать это заявление, но от себя хочу добавить... Когда колебания курса были жесткие, мы приехали к Якову Смолию обсудить этот вопрос. Он сказал, что Нацбанк решит этот вопрос рыночными механизмами. Он оказался прав. Хочу поблагодарить. Это и низкая инфляция, низкая учетная ставка... В то же время мы должны говорить и об ошибках. К ним мы относим отсутствие дешевого кредита", - сказал Гетманцев.
После этого пригласили выступить самого главу НБУ Якова Смолия.
Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления".
Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.
После этого финансовый комитет Рады одобрил увольнение Смолия.
Также вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка относительно кандидатуры нового главы НБУ.