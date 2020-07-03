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Рада начала рассмотрение вопроса увольнения Смолия

Рада начала рассмотрение вопроса увольнения Смолия

Киев  •  УНН

 • 13009 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада начала рассмотрение проекта постановления №3772, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским, об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины, передает корреспондент УНН.

Так, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев тепло высказался о работе со Смолием.

"Комитет рекомендовал поддержать это заявление, но от себя хочу добавить... Когда колебания курса были жесткие, мы приехали к Якову Смолию обсудить этот вопрос. Он сказал, что Нацбанк решит этот вопрос рыночными механизмами. Он оказался прав. Хочу поблагодарить. Это и низкая инфляция, низкая учетная ставка... В то же время мы должны говорить и об ошибках. К ним мы относим отсутствие дешевого кредита", - сказал Гетманцев.

После этого пригласили выступить самого главу НБУ Якова Смолия.

Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления".

Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.

После этого финансовый комитет Рады одобрил увольнение Смолия.

Также вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка относительно кандидатуры нового главы НБУ.

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