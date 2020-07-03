Смолий объяснил Раде, в чем заключалось "систематическое политическое давление" на НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. На Национальный банк Украины в течение последнего года осуществляется систематическое политическое давление. От Нацбанка требуют определенных решений. Об этом во время своего доклада сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.
"Я принял трудное, но необходимое решение уйти в отставку. Поскольку в течение длительного времени на Нацбанк осуществляется систематическое политическое давление. Давление, с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, а основываются на краткосрочных простых победах, которые могут дорого стоить украинской экономике в более длительной перспективе", - сказал Смолий.
Он назвал НБУ щитом для стабильности финансовой системы.
"И этот щит в течение последнего года постоянно пытаются взломать. Давление через суды. Проплаченные митинги на Институтской и под домами членов правления. Информационные атаки, построенные на манипуляциях и лжи. Необоснованные политические оценки политики НБУ и непосредственно моей деятельности, как главы учреждения. Использование совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения. Все это элементы одной цепи", - сказал глава Нацбанка.
Напомним, что Рада начала рассмотрение вопроса увольнения Смолия.