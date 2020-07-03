Арахамия пообещал "максимально быстро" искать кандидата на должность главы НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, кандидата на должность главы Национального банка Украины будут искать максимально быстро. Об этом он заявил журналистам в пятницу, передает корреспондент УНН.
"Мы будем максимально быстро двигаться на пути поиска нового кандидата на главу Национального банка", - сказал Арахамия.
По его словам, Нацбанк должен быть независимым органом от политики.
"Но он не может быть независимым от страны. Он в стране находится, и одна из задач Национального банка - это стимулирование развития экономики. ... У нас нет сейчас, я сразу скажу, никаких фамилий кандидатов, но мы хотим, чтобы новое руководство Национального банка учитывало мнение политического истеблишмента (политической элиты - ред.) и мнению экономического сообщества", - заявил Арахамия.
Напомним, накануне Арахамия заверил, что никакого списка с фамилиями возможных преемников Якова Смолия, которого уволили с должности главы Нацбанка, нет.
Ранее сегодня ВР освободила Смолия от должности главы Нацбанка. Решение поддержали 286 народных депутатов.
Смолий заявил, что на НБУ в течение последнего года осуществляется систематическое политическое давление.