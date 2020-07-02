Арахамія: ніякого списку наступників Смолія немає
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в ефірі програми “Право на владу” запевнив, що ніякого списку з прізвищами можливих наступників голови Нацбанку Якова Смолія немає, передає УНН.
“У нас ніякого списку немає і я думаю, що цей процес (пошуку нової кандидатури голови НБУ - ред) не буде швидким, однозначно”, — заявив він.
Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”. Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
Ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.
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