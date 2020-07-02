Арахамия: никакого списка преемников Смолия не существует
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Право на власть" заверил, что никакого списка с фамилиями возможных преемников главы Нацбанка Якова Смолия не существует, передает УНН.
“У нас никакого списка нет и я думаю, что этот процесс (поиска кандидатуры нового главы НБУ — ред) не будет быстрым, однозначно”, — заявил он.
Напомним, поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за “систематического политического давления”. Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.
Вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.
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