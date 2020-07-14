Арахамия назвал имена двух возможных кандидатов на пост главы НБУ

"Кадровые вопросы мы планируем на четверг, предварительно. И там будут все эти фамилии, которые вы уже знаете, кроме Национального банка, подержим немножко в секрете до утра четверга. Потому что еще окончательно не решено. Нам нужно будет собрать фракцию и сразу же обсудить вопросы этой кандидатуры. И после этого, если это будет, например, народный депутат из нашей фракции, тогда, я думаю, обсуждение лишнее и все поддержат, как всегда. Если это будет другой человек, что тоже вероятно, тогда будет обсуждение", - сказал Давид Арахамия.

Он отметил, что слышал, что кандидатами на должность главы НБУ могут быть Кирилл Шевченко, или Лавренюк (вероятно речь о Владимире Лавренчуке - ред.), или же народные депутаты.

"Все могут, потому что это шорт-лист. Обычно, из шорт-листа может любой человек быть выдвинут, проголосован на фракции, затем проголосован в зале. Без профильного образования я не думаю, что надо рисковать таким институтом", - добавил Давид Арахамия.

По его словам, если главой НБУ станет народный депутат от "Слуги народа" - его будут называть "человеком Зеленского".

"Для того, чтобы стать "человеком Зеленского" не обязательно быть народным депутатом, правильно? Я вам гарантирую, что любому человеку, которого мы назначим, будут забрасывать именно такой "стейтмент", что это "человек Зеленского". Это нормально", - сказал Давид Арахамия.

Напомним, в Раде еще на этой неделе планируют назначить нового главу НБУ.

Также напомним, в "Слуге народа" сообщили, когда определятся с кандидатом на должность главы НБУ.