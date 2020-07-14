Арахамия назвал имена двух возможных кандидатов на пост главы НБУ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 96789 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104179 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130112 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109247 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129526 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101758 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102479 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104338 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

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Арахамия назвал имена двух возможных кандидатов на пост главы НБУ

Арахамия назвал имена двух возможных кандидатов на пост главы НБУ

Киев  •  УНН

 • 32628 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Кандидатами на пост главы НБУ могут быть Кирилл Шевченко, или Лавренюк, или народные депутаты. Об этом журналистам сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

"Кадровые вопросы мы планируем на четверг, предварительно. И там будут все эти фамилии, которые вы уже знаете, кроме Национального банка, подержим немножко в секрете до утра четверга. Потому что еще окончательно не решено. Нам нужно будет собрать фракцию и сразу же обсудить вопросы этой кандидатуры. И после этого, если это будет, например, народный депутат из нашей фракции, тогда, я думаю, обсуждение лишнее и все поддержат, как всегда. Если это будет другой человек, что тоже вероятно, тогда будет обсуждение", - сказал Давид Арахамия.

Он отметил, что слышал, что кандидатами на должность главы НБУ могут быть Кирилл Шевченко, или Лавренюк (вероятно речь о Владимире Лавренчуке - ред.), или же народные депутаты.

"Все могут, потому что это шорт-лист. Обычно, из шорт-листа может любой человек быть выдвинут, проголосован на фракции, затем проголосован в зале. Без профильного образования я не думаю, что надо рисковать таким институтом", - добавил Давид Арахамия.

По его словам, если главой НБУ станет народный депутат от "Слуги народа" - его будут называть "человеком Зеленского".

"Для того, чтобы стать "человеком Зеленского" не обязательно быть народным депутатом, правильно? Я вам гарантирую, что любому человеку, которого мы назначим, будут забрасывать именно такой "стейтмент", что это "человек Зеленского". Это нормально", - сказал Давид Арахамия.

Напомним, в Раде еще на этой неделе планируют назначить нового главу НБУ.

Также напомним, в "Слуге народа" сообщили, когда определятся с кандидатом на должность главы НБУ.

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