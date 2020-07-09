Зеленський про проблеми в Україні: найскладніший - високосний рік

“Про голову Нацбанку... Я не хочу характеризувати цю ситуацію, але мені здається, що всі розуміють цю ситуацію прекрасно. До чого хотів сказати, друзів у нас небагато. І це так і є. І сьогоднішня заява пані Гонтаревої, що МВФ треба терміново не надавати підтримку Україні, поки Зеленський не призначить голову Нацбанку. Людей, які "допомагають“ з-за кордону, — їх вистачає. Але ми вас розуміємо, знаємо, скільки через цей курс українських підприємств закрились. І курс, і все інше, і COVID-19, ну вийдемо з цієї ситуації, все стабілізуємо. Такий, як-то кажуть, найскладніший високосний рік”, — сказав Зеленський.

Додамо, що дехто вважає, що високосний рік напрочуд негативний й сповнений неприємних подій. Звідси багато поганих прикмет.

Нагадаємо, що у багатьох засобах масової інформації поширюються коментарі колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, яка заявила про те, що МВФ має “заморозити” співпрацю з Україною та запросити достроково погашення кредитів.

У СБУ відреагували на заяви Гонтаревої щодо МВФ.