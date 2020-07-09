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Зеленский о проблемах в Украине: самый сложный - високосный год

Зеленский о проблемах в Украине: самый сложный - високосный год

Киев  •  УНН

 • 85027 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что страна преодолеет все трудности, возникшие в 2020 году, в частности пандемию коронавируса и экономическую нестабильность из-за последних событий с Нацбанком. Эти проблемы он списывает и на то, что сейчас високосный год. Об этом он рассказал во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области, передает корреспондент УНН.

"Что касается председателя Нацбанка... Я не хочу характеризовать эту ситуацию, но мне кажется, что все понимают эту ситуацию прекрасно. К чему хотел сказать, друзей у нас немного. И это так и есть. И сегодняшнее заявление госпожи Гонтаревой, что МВФ надо срочно не оказывать поддержку Украине, пока Зеленский не назначит главу Нацбанка. Людей, которые "помогают" из-за границы, - их хватает. Но мы вас понимаем, знаем, сколько из-за этого курса украинских предприятий закрылись. И курс, и все остальное, и COVID-19, на выйдем из этой ситуации, все стабилизируем. Такой, как говорится, самый сложный високосный год", - сказал Зеленский.

Добавим, что некоторые считают, что високосный год является на удивление негативным и полон неприятных событий. Отсюда много плохих примет.

Напомним, что во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которая заявила о том, что МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и запросить досрочно погашения кредитов.

В СБУ отреагировали на заявления Гонтаревой по МВФ.

Украинские Национальные Новости

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политика

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