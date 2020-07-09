Зеленский о проблемах в Украине: самый сложный - високосный год

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что страна преодолеет все трудности, возникшие в 2020 году, в частности пандемию коронавируса и экономическую нестабильность из-за последних событий с Нацбанком. Эти проблемы он списывает и на то, что сейчас високосный год. Об этом он рассказал во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области, передает корреспондент УНН.