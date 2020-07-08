У СБУ відреагували на заяви Гонтаревої щодо МВФ: деталі

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Служба безпеки України вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть нанести шкоду національній безпеці держави та закликає експосадовців, в тому числі ексголову Нацбанку Валерію Гонтареву утриматись від неоднозначних коментарів та дбати про національні інтереси України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

Повідомляється, що сьогодні у багатьох засобах масової інформації поширюються коментарі колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, яка заявила про те, що МВФ має “заморозити” співпрацю з Україною та зажадати достроково погашення кредитів.

“Служба безпеки України поважає право кожного громадянина на свободу висловлювань, однак вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть нанести шкоду національній безпеці держави, зокрема, в фінансово-економічній сфері та негативно вплинути на ситуацію в країні”, — йдеться в повідомленні.

Також СБУ закликало посадовців утриматись від подібних неоднозначних коментарів.

“Ми закликаємо будь-яких експосадовців утриматись від подібних неоднозначних коментарів та дбати про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення та розхитувати економічну стабільність держави”, — зазначається в повідомленні.

Раніше ексголова НБУ Валерія Гонтарева в інтерв’ю ЗМІ заявила, що МВФ має “заморозити” співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити, поки президент України Володимир Зеленський не призначить незалежного голову Нацбанку.

Нагадаємо, що 3 липня ВР звільнила Смолія з посади голови Нацбанку.

Раніше Смолій пояснив Раді, у чому полягав “систематичний політичний тиск” на НБУ.

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