Шевченко рассказал о первых шагах на посту главы НБУ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 94032 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107584 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112447 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 142760 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113865 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136702 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103198 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102713 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104969 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102237 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Шевченко рассказал о первых шагах на посту главы НБУ

Шевченко рассказал о первых шагах на посту главы НБУ

Киев  •  УНН

 • 11121 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в первую очередь после вступления в должность будет коммуницировать с международными финансовыми институтами. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Первые шаги, то, что сегодня происходит, - это наши отношения с международными финансовыми институтами. У меня запланирован вместе с коллегами из правления ряд встреч и звонков с международным финансовым сообществом. Это первый приоритет для меня. Вторым приоритетом будет изучение процедур и порядков политик работы Нацбанка с одной целью - для того, чтобы усовершенствовать работу регулятора на следующие несколько лет", - отметил Шевченко.

Он прокомментировал также вопрос о его команде.

"У меня есть совершенно четкие критерии, по которым я работаю с командой. Первый - это профессионализм, второй - профессионализм, и третий критерий - это профессионализм", - заявил глава НБУ.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня официально представил нового главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

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