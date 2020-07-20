Зеленський представив нового голову НБУ

“Сьогодні я радий офіційно представити вам нового голову НБУ Кирила Шевченка. Складно порахувати скільки разів лунала теза про те, що голова НБУ має бути незалежним і я, як Президент, повністю це підтримую та дозволю собі трішки доповнити цю тезу. На моє переконання, окрім незалежності у голови НБУ має бути, як мінімум, три важливих якості: професійність, мужність та відповідальність. Переконаний, що пан Шевченко саме така людина”, — сказав Зеленський.

За його словами, перед головою НБУ стоїть завдання щодо мінімізації впливу коронакризи на економіку та пришвидшення виходу з цієї кризи.

Нагадаємо, Верховна Рада Україна ухвалила в цілому проект постанови № 3857 про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України, поданий Президентом Володимиром Зеленським.