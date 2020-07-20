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Зеленський представив нового голову НБУ

Зеленський представив нового голову НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового голову Національного банку України Кирила Шевченка і запевнив, що він професійна, мужня і відповідальна людина, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні я радий офіційно представити вам нового голову НБУ Кирила Шевченка. Складно порахувати скільки разів лунала теза про те, що голова НБУ має бути незалежним і я, як Президент, повністю це підтримую та дозволю собі трішки доповнити цю тезу. На моє переконання, окрім незалежності у голови НБУ має бути, як мінімум, три важливих якості: професійність, мужність та відповідальність. Переконаний, що пан Шевченко саме така людина”, — сказав Зеленський.

За його словами, перед головою НБУ стоїть завдання щодо мінімізації впливу коронакризи на економіку та пришвидшення виходу з цієї кризи.

Нагадаємо, Верховна Рада Україна ухвалила в цілому проект постанови № 3857 про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України, поданий Президентом Володимиром Зеленським.

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