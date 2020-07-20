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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 15752 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 31180 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 106490 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115771 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120001 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118178 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Зеленский представил нового главу НБУ

Зеленский представил нового главу НБУ

Киев  •  УНН

 • 19615 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко и заверил, что он профессиональный, мужественный и ответственный человек, передает корреспондент УНН.

"Сегодня я рад официально представить вам нового председателя НБУ Кирилла Шевченко. Сложно сосчитать сколько раз звучал тезис о том, что глава НБУ должен быть независимым и я, как Президент, полностью это поддерживаю и позволю себе немного дополнить этот тезис. По моему убеждению, кроме независимости у главы НБУ должно быть, как минимум, три важных качества: профессионализм, мужество и ответственность. Убежден, что господин Шевченко именно такой человек", - сказал Зеленский.

По его словам, перед главой НБУ стоит задача по минимизации влияния коронакризы на экономику и ускорения выхода из этого кризиса.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 3857 о назначении Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины, поданный Президентом Владимиром Зеленским.

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