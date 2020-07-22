Новий голова НБУ провів першу зустріч із МВФ: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Голова Національного банку України Кирило Шевченко разом із заступниками 21 липня провів першу зустріч із представниками Міжнародного валютного фонду – Головою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар, постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом та заступником виконавчого директора МВФ Владиславом Рашкованом, передає УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
“МВФ був, є і буде ключовим стратегічним партнером України в цілому та Національного банку зокрема. Тому повне та успішне виконання програми співпраці з МВФ є моїм пріоритетом. Можу запевнити, що всі зобов’язання, які Національний банк взяв на себе за Меморандумом про економічну та фінансову політику, будуть виконані повністю та вчасно”, — наголосив Голова Національного банку.
Зокрема, очільник центробанку підкреслив, що, як і для МВФ, відповідно до Меморандуму про співпрацю з Україною, для нього одним із пріоритетів є зменшення обсягу непрацюючих кредитів, які сьогодні обтяжують банківську систему, у тому числі баланси державних банків. Адже оздоровлення балансів банків допоможе пожвавити кредитування, що сприятиме швидшому відновленню економіки, відзначили у пресслужбі.
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Представники Міжнародного валютного фонду зазначили, що значною мірою саме виваженій політиці Національного банку Україна завдячує макроекономічною стабілізацією останнього п’ятиріччя; і це було б неможливим без незалежності центробанку, зазначено у повідомленні.
Зі свого боку Голова НБУ запевнив представників міжнародної організації, що глибоко поважає незалежність Національного банку: “НБУ здобув інституційну незалежність у 2015 році саме для того, щоб ми мали можливість виконувати наш мандат та завдяки цьому підвищувати добробут українців”. Сторони обговорили також поточний стан співпраці в межах Меморандуму між Україною та МВФ та обмінялися поглядами щодо викликів, які стоять перед українською та світовою фінансовою системою в контексті коронакризи.
Раніше Шевченко заявив, що затримки отримання Україною коштів Міжнародного валютного фонду та Світового банку не буде.