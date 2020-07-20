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Шевченко: затримки отримання грошей МВФ і Світового банку не буде

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Затримки отримання Україною коштів Міжнародного валютного фонду та Світового банку не буде. Про це сказав Голова Національного банку України Кирило Шевченко на брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

“Я певен, що затримки не буде, саме тому я своїм пріоритетом, першими кроками в роботі визначив співпрацю з МВФ, Світовим банком та іншими фінансовими організаціями”, — сказав він.

На уточнююче питання журналіста щодо повідомлення Moody’s про затримку коштів від СБ Шевченко сказав, що “зі Світовим банком ми знаходимось у стані консультацій”, додавши що йому не відомо про затримку.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні офіційно представив нового голову Національного банку України Кирила Шевченка і запевнив, що він професійна, мужня і відповідальна людина.

Українські Національні Новини

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