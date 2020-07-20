Шевченко: задержки получения денег МВФ и Всемирного банка не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Задержки получения Украиной средств Международного валютного фонда и Всемирного банка не будет. Об этом сказал председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко на брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.
"Я уверен, что задержки не будет, поэтому я своим приоритетом, первыми шагами в работе определил сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими финансовыми организациями", - сказал он.
На уточняющий вопрос журналиста относительно сообщения Moody's о задержке средств от ВБ Шевченко сказал, что "со Всемирным банком мы находимся в состоянии консультаций", добавив, что ему не известно о задержке.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня официально представил нового председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко и заверил, что он профессиональный, мужественный и ответственный человек.