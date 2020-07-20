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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 94174 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 113877 просмотра

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Шевченко: задержки получения денег МВФ и Всемирного банка не будет

Шевченко: задержки получения денег МВФ и Всемирного банка не будет

Киев  •  УНН

 • 17693 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Задержки получения Украиной средств Международного валютного фонда и Всемирного банка не будет. Об этом сказал председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко на брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Я уверен, что задержки не будет, поэтому я своим приоритетом, первыми шагами в работе определил сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими финансовыми организациями", - сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста относительно сообщения Moody's о задержке средств от ВБ Шевченко сказал, что "со Всемирным банком мы находимся в состоянии консультаций", добавив, что ему не известно о задержке.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня официально представил нового председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко и заверил, что он профессиональный, мужественный и ответственный человек.

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