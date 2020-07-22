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В Україні завершила роботу технічна місія МВФ

В Україні завершила роботу технічна місія МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. В Україні завершила роботу місія технічної підтримки МВФ з питань податкової політики, експерти під час роботи аналізували останні зміни у податковому законодавстві щодо правил міжнародного оподаткування та обговорювали можливість реалізації програми одноразового добровільного декларування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

“21 липня 2020 року завершила роботу місія технічної підтримки МВФ з питань податкової політики, яка протягом майже трьох робочих тижнів проходила у режимі відеоконференції за безпосередньої участі представників Міністерства фінансів України. Обсяг роботи Місії передбачав аналіз останніх змін у податковому законодавстві щодо правил міжнародного оподаткування, зокрема тих, що запроваджені Законом України від 16.01.2020 № 466-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що експерти розглянули головні податкові нововведення в контексті імплементації Плану дій BEPS:

  • запровадження правил контрольованих іноземних компаній, інструменти запобігання ухиленню від сплати податків та необґрунтованого використання податкових пільг;
  • удосконалення правил визнання постійних представництв;
  • удосконалення правил контролю за трансфертним ціноутворенням.

“Окремо обговорювалися особливості можливої реалізації в Україні з урахуванням досвіду інших країн програми одноразового добровільного декларування”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що під час роботи були надані коментарі щодо окремих аспектів імплементації зазначених новацій, орієнтуючись на світовий досвід застосування цих інструментів податкової політики.

Нагадаємо, раніше у НБУ заявили що затримки отримання грошей МВФ і Світового банку не буде.

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