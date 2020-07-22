В Україні завершила роботу технічна місія МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. В Україні завершила роботу місія технічної підтримки МВФ з питань податкової політики, експерти під час роботи аналізували останні зміни у податковому законодавстві щодо правил міжнародного оподаткування та обговорювали можливість реалізації програми одноразового добровільного декларування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“21 липня 2020 року завершила роботу місія технічної підтримки МВФ з питань податкової політики, яка протягом майже трьох робочих тижнів проходила у режимі відеоконференції за безпосередньої участі представників Міністерства фінансів України. Обсяг роботи Місії передбачав аналіз останніх змін у податковому законодавстві щодо правил міжнародного оподаткування, зокрема тих, що запроваджені Законом України від 16.01.2020 № 466-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що експерти розглянули головні податкові нововведення в контексті імплементації Плану дій BEPS:
-
- запровадження правил контрольованих іноземних компаній, інструменти запобігання ухиленню від сплати податків та необґрунтованого використання податкових пільг;
-
- удосконалення правил визнання постійних представництв;
-
- удосконалення правил контролю за трансфертним ціноутворенням.
-
“Окремо обговорювалися особливості можливої реалізації в Україні з урахуванням досвіду інших країн програми одноразового добровільного декларування”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що під час роботи були надані коментарі щодо окремих аспектів імплементації зазначених новацій, орієнтуючись на світовий досвід застосування цих інструментів податкової політики.
Нагадаємо, раніше у НБУ заявили що затримки отримання грошей МВФ і Світового банку не буде.