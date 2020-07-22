Новый глава НБУ провел первую встречу с МВФ: детали

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 69620 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104249 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109147 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137249 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111896 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133365 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102405 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102642 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104875 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102197 просмотра

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Новый глава НБУ провел первую встречу с МВФ: детали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко вместе с заместителями 21 июля провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда - Председателем миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом и заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкованом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя по Меморандуму об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок", - отметил Глава Национального банка.

В частности, глава центробанка подчеркнул, что, как и для МВФ, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве с Украиной, для него одним из приоритетов является уменьшение объема неработающих кредитов, которые сегодня обременяют банковскую систему, в том числе балансы государственных банков. Ведь оздоровление балансов банков поможет оживить кредитование, что будет способствовать более быстрому восстановлению экономики, отметили в пресс-службе.

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Представители Международного валютного фонда отметили, что во многом именно благодаря взвешенной политике Национального банка Украина обязана макроэкономической стабилизацией последнего пятилетия; и это было бы невозможным без независимости центробанка, говорится в сообщении.

Со своей стороны Глава НБУ заверил представителей международной организации, что глубоко уважает независимость Национального банка: "НБУ получил институциональную независимость в 2015 году именно для того, чтобы мы имели возможность выполнять наш мандат и благодаря этому повышать благосостояние украинцев". Стороны обсудили также текущее состояние сотрудничества в рамках Меморандума между Украиной и МВФ и обменялись взглядами относительно вызовов, которые стоят перед украинской и мировой финансовой системой в контексте коронакризиса.

Ранее Шевченко заявил, что задержки получения Украиной средств Международного валютного фонда и Всемирного банка не будет.

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