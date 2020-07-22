Новый глава НБУ провел первую встречу с МВФ: детали

"МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя по Меморандуму об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок", - отметил Глава Национального банка.

В частности, глава центробанка подчеркнул, что, как и для МВФ, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве с Украиной, для него одним из приоритетов является уменьшение объема неработающих кредитов, которые сегодня обременяют банковскую систему, в том числе балансы государственных банков. Ведь оздоровление балансов банков поможет оживить кредитование, что будет способствовать более быстрому восстановлению экономики, отметили в пресс-службе.

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Представители Международного валютного фонда отметили, что во многом именно благодаря взвешенной политике Национального банка Украина обязана макроэкономической стабилизацией последнего пятилетия; и это было бы невозможным без независимости центробанка, говорится в сообщении.

Со своей стороны Глава НБУ заверил представителей международной организации, что глубоко уважает независимость Национального банка: "НБУ получил институциональную независимость в 2015 году именно для того, чтобы мы имели возможность выполнять наш мандат и благодаря этому повышать благосостояние украинцев". Стороны обсудили также текущее состояние сотрудничества в рамках Меморандума между Украиной и МВФ и обменялись взглядами относительно вызовов, которые стоят перед украинской и мировой финансовой системой в контексте коронакризиса.

Ранее Шевченко заявил, что задержки получения Украиной средств Международного валютного фонда и Всемирного банка не будет.