ПриватБанк повідомив деталі позову проти Коломойського у США

"ПриватБанк ініціював судове провадження у канцлерському суді штату Делавер (США) проти своїх колишніх власників – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також інших фізичних та юридичних осіб. Звертаючись з цим позовом до американського суду, ПриватБанк вимагає відшкодування збитків у розмірі кількасот мільйонів доларів США, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій, вчинених проти нього його колишніми власниками, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером, а також деякими компаніями, зареєстрованими у США, у діяльності яких зазначені фізичні особи беруть та брали участь", - вказали у банку.

Підставою позову до американського суду, як зауважили у банку, є "низка схем, які мають ознаки шахрайства та які, як вважає ПриватБанк, було організовано паном Коломойським і паном Боголюбовим спільно з іншими відповідачами з метою заволодіння активами у США вартістю у сотні мільйонів доларів США шляхом привласнення і легалізації надходжень від корпоративних кредитів, виданих ПриватБанком у період, коли він був підконтрольним його колишнім власникам".

Як зазначається, згідно зі стратегією щодо стягнення в судовому порядку відшкодування збитків, яких було завдано банку до його націоналізації, ПриватБанк звертається до судів різних юрисдикцій з позовними вимогами щодо різних дій, що мають ознаки шахрайства, та збитків.

"Слідом за позовом до пана Коломойського і пана Боголюбова, з яким ПриватБанк звернувся до англійського суду стосовно інших кредитів із ознаками шахрайства, це провадження у США є останнім за часом із низки міжнародних правових заходів, яких ПриватБанк вживає з метою притягнення своїх колишніх власників і пов'язаних з ними інших осіб до відповідальності за збитки, яких було завдано банку", - наголосили у банку.

Нагадаємо, український ПриватБанк подав позов у канцлерський суд штату Делавер в США до Ігоря Коломойського.