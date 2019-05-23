ПриватБанк подав в американський суд позов до Коломойського
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Український ПриватБанк подав позов у канцелярський суд штату Делавер в США до колишнього акціонера банку Ігоря Коломойського. Про це УНН повідомляє з посиланням на службу юридичних новин Law360.
"Український ПриватБанк подав до суду позов на пару олігархів і їх інвестиційні компанії в канцелярський суд штату Делавер пізно ввечері у вівторок", - йдеться в повідомленні.
Як зазначено, обвинувачення стосуються "відмивання мільярдів і відмивання частини з них за допомогою делаверських shell-компаній, які скуповували фабрики і комерційну нерухомість в Сполучених Штатах".
Банк, як повідомляється, "націлився на підприємців з Делавера". Також в зв'язку з цим згадуються Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.
У публікації також зазначено, що йдеться і про трьох "агентів" цієї схеми - Мордехая Корфа (Mordechai Korf), Хаїма Шохета (Chaim Schochet) і Уріеля Цві Лабера (Uriel Tzvi Laber), а також близько 20 компанй, зареєстрованих у штаті Делавер.
"У скарзі ПриватБанк заявив про мільярдні збитки", - йдеться в статті.
Як повідомляє Law360, у цій справі ПриватБанк каже, зокрема, про ситуацію "alter-ego liability", так званы питання "корпоративної вуалі" (corporate veil-piercing), про необґрунтоване збагачення (unjust enrichment), цивільну змову (civil conspiracy), незаконні перекази (state fraudulent transfer).
Майкл Салліван з The Ashcroft Law Firm LLC, якого видання Law360 називає "адвокатом Коломойського і Боголюбова", сказав, що двоє його клієнтів "категорично заперечують будь-які порушення, заявлені в скарзі".
Нагадаємо, раніше Коломойський остаточно програв НБУ суди щодо заставного майна в 2,6 млрд грн.