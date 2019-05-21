Коломойський остаточно програв НБУ суди по заставному майну у 2,6 млрд грн

"14 травня 2019 року Велика Палата Верховного суду поставила крапку у справах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 за позовами майнових поручителів, пов’язаних з колишніми власниками ПриватБанку, за кредитами рефінансування, до НБУ та ПриватБанку про зобов’язання регулятора списати кошти з кореспондентських рахунків банку на погашення заборгованості за рефінансуванням та зобов’язання ПриватБанку погасити заборгованість перед НБУ", - повідомили у фінрегуляторі.

Як повідомляє видання, "Тровелко Холдінгз Лімітед" в якості забезпечення боргів ПриватБанку по рефінансуванню передало в іпотеку для НБУ нерухомість вартістю 143,3 млн грн.

Метою вказаних позовів, яких всього було подано близько 30, є звільнення від відповідальності не лише юридичних осіб, пов’язаних із колишніми власниками банку, що передали належне їм майно у заставу Нацбанку, а й фінансового поручителя – Ігоря Коломойського. Зазначена категорія справ розглядалася судами всіх інстанцій, починаючи з 2017 року.

"Зауважимо, що Господарський суд Києва та Київський апеляційний господарський суд спочатку задовольняли усі подібні позови і лише після того, як Касаційний господарський суд у складі Верховного суду висловив правову позицію на підтримку НБУ та ПриватБанку і скасував попередні судові рішення, Північний апеляційний господарський суд також став на бік регулятора", - додали в НБУ.

Майнові поручителі спробували оскаржити відповідні рішення, звернувшись до Великої Палати Верховного суду, однак і та підтримала НБУ та ПриватБанк, відмовивши у задоволенні касаційних скарг майнових поручителів, пов’язаних з колишніми власниками банку.

Нагадаємо, у квітні УНН повідомляв, що Національний банк України продовжуватиме працювати в судах для того, щоб отримати від колишніх власників ПриватБанку компенсацію за заподіяні державі збитки в результаті незаконно виведеного капіталу.

Як повідомляв УНН, у квітні Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними рішення, наслідком яких стала націоналізація ПАТ "КБ "ПриватБанк", і визнав недійсним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.

Також заявлялося, що Міністерство фінансів і Національний банк України планують апелювати на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва по націоналізації ПАТ "КБ "ПриватБанк".

Національний банк України готувався оскаржити рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про незаконність націоналізації ПАТ "КБ "ПриватБанк".

Крім того, у НБУ заявляли, що фінрегулятор буде вдруге наполягати на націоналізації ПриватБанку, якщо суд ухвалить рішення про скасування рішення 2016 року про передачу найбільшого кредитора України у державну власність.