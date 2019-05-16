У НБУ заявили про готовність повторно націоналізувати ПриватБанк

Так, Рожкова заявила агентству, що скасування націоналізації поставить під загрозу українську програму співпраці з Міжнародним валютним фондом і підірве довіру інвесторів.

За її словами, скасування націоналізації порушить механізм, за допомогою якого держава передала банку 155 мільярдів гривень (5,88 мільярда доларів), щоб врятувати його від банкрутства.

"Тоді банк залишиться без капіталу. Ми як регулятор фінансового сектора ухвалимо рішення відповідно до закону: стаття 56 закону говорить нам, що ми повинні оголосити такий банк неплатоспроможним", - сказала вона в інтерв'ю.

Це буде означати або ліквідацію банку, або повернення його у державну власність, заявила Рожкова, додавши, що повернення його в руки держави було б кращим, враховуючи його роль в економіці.

Вона вважає, що питання про ПриватБанку, швидше за все, стане на порядок денний, коли місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ наступного тижня. Україна сподівається отримати допомогу МВФ на суму 1,3 мільярда доларів після візиту.

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Рожкова повідомила виданню, що скасування націоналізації підірве незалежність Національного банку і буде спонукати власників інших банків, визнаних неплатоспроможними, кинути виклик регулятору.

"Якщо сьогодні ми зруйнуємо незалежність Національного банку як інституту, в кінцевому підсумку це зробить негативний вплив на всіх інвесторів, і міжнародні донори та міжнародні організації припинять співпрацю", - сказала вона.

Нагадаємо, у квітні Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними рішення, наслідком яких стала націоналізація ПАТ "КБ "ПриватБанк", і визнав недійсним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.

Міністерство юстиції планує звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо прискорення кваліфікаційного оцінки суддів перших інстанцій, заявляв глава міністерства Павло Петренко.

Також заявлялося, що Міністерство фінансів і Національний банк України планують апелювати на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва по націоналізації ПАТ "КБ "ПриватБанк".

Національний банк України готується оскаржити рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про незаконність націоналізації ПАТ "КБ "Приватбанк".

У травні Генеральною прокуратурою України розпочато досудове розслідування за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищими посадовими особами держави під час засідання РНБО 18 квітня 2019 року.