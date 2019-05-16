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В НБУ заявили о готовности повторно национализировать ПриватБанк

В НБУ заявили о готовности повторно национализировать ПриватБанк

Киев  •  УНН

 • 16814 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Национальный банк Украины будет во второй раз настаивать на национализации ПриватБанка, если суд примет решение об отмене решения 2016 года о передаче крупнейшего кредитора Украины в государственную собственность. Об этом в интервью Reuters заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН.

Так, Рожкова заявила агентству, что отмена национализации поставит под угрозу украинскую программу сотрудничества с Международным валютным фондом и подорвет доверие инвесторов.

По ее словам, отмена национализации нарушит механизм, с помощью которого государство передало банку 155 миллиардов гривен (5,88 миллиарда долларов), чтобы спасти его от банкротства.

"Тогда банк останется без капитала. Мы как регулятор финансового сектора примем решение в соответствии с законом: статья 56 закона говорит нам, что мы должны объявить такой банк неплатежеспособным", - сказала она в интервью.

Это будет означать либо ликвидацию банка, либо возвращение его в государственную собственность, заявила Рожкова, добавив, что возвращение его в руки государства было бы предпочтительным, учитывая его роль в экономике.

Она считает, что вопрос о ПриватБанке, скорее всего, встанет на повестку дня, когда миссия Международного валютного фонда посетит Киев на следующей неделе. Украина надеется получить помощь МВФ на сумму 1,3 миллиарда долларов после визита.

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Рожкова сообщила изданию, что отмена национализации подорвет независимость Национального банка и побудит владельцев других банков, признанных неплатежеспособными, бросить вызов регулятору.

"Если сегодня мы разрушим независимость Национального банка как института, в конечном итоге это окажет негативное влияние на всех инвесторов, и международные доноры и международные организации прекратят сотрудничество", - сказала она.

Напомним, в апреле Окружной административный суд города Киева признал противоправными решения, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

Министерство юстиции планирует обращение в Высшую квалификационную комиссию судей по поводу ускорения квалификационного оценки судей первых инстанций, заявлял глава министерства Павел Петренко.

Также заявлялось, что Министерство финансов и Национальный банк Украины планируют апеллировать на решение Окружного административного суда города Киева по национализации ПАО "КБ "ПриватБанк".

Национальный банк Украины готовится обжаловать решение Окружного административного суда города Киева о незаконности национализации ПАО "КБ "ПриватБанк".

В мае Генеральной прокуратурой Украины начато досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО 18 апреля 2019 года.

Украинские Национальные Новости

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