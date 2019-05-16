В НБУ заявили о готовности повторно национализировать ПриватБанк

КИЕВ. 16 мая. УНН. Национальный банк Украины будет во второй раз настаивать на национализации ПриватБанка, если суд примет решение об отмене решения 2016 года о передаче крупнейшего кредитора Украины в государственную собственность. Об этом в интервью Reuters заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН.