ГПУ начала расследование по факту давления на судей по ПриватБанку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Генеральной прокуратурой Украины начато досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО 18 апреля 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.
"По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда города Киева Генеральной прокуратурой Украины были внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО 18 апреля 2019 года. В частности, речь идет о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 376 УК Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, судьи коллегии, которая приняла решение по делу о национализации "ПриватБанка", обратились к председателю Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность.
Как сообщал УНН, Международный валютный фонд продолжает поддерживать усилия власти Украины по реформированию финансового сектора и корпоративного управления в госбанках, а также призывает власти продолжать усилия по возмещению потерь бывшими владельцами и связанными лицами проблемных банков.
Министерство юстиции планирует обращение в Высшую квалификационную комиссию судей по поводу ускорения квалификационного оценки судей первых инстанций - об этом глава министерства Павел Петренко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, посвященном решению Окружного административного суда о незаконности национализации "ПриватБанка".
Министерство финансов и Национальный банк Украины планируют апеллировать на решение Окружного административного суда города Киева по национализации ПАО "КБ "ПриватБанк".
Национальный банк Украины готовится обжаловать решение Окружного административного суда города Киева о незаконности национализации ПАО "КБ "Приватбанк".
Окружной административный суд города Киева признал противоправными решения, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.