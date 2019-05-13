ГПУ почала розслідування за фактом тиску на суддів щодо ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Генеральною прокуратурою України розпочато досудове розслідування за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищими посадовими особами держави під час засідання РНБО 18 квітня 2019 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Окружного адміністративного суду міста Києва.
“За результатами розгляду заяви суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Генеральною прокуратурою України було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищими посадовими особами держави під час засідання РНБО 18 квітня 2019 року. Зокрема, йдеться про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 376 КК України”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, судді колегії, яка ухвалила рішення у справі щодо націоналізації “ПриватБанку”, звернулись до Голови Вищої ради правосуддя із заявами про втручання у їхню діяльність.
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