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ГПУ почала розслідування за фактом тиску на суддів щодо ПриватБанку

ГПУ почала розслідування за фактом тиску на суддів щодо ПриватБанку

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Генеральною прокуратурою України розпочато досудове розслідування за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищими посадовими особами держави під час засідання РНБО 18 квітня 2019 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Окружного адміністративного суду міста Києва.

“За результатами розгляду заяви суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Генеральною прокуратурою України було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищими посадовими особами держави під час засідання РНБО 18 квітня 2019 року. Зокрема, йдеться про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 376 КК України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, судді колегії, яка ухвалила рішення у справі щодо націоналізації “ПриватБанку”, звернулись до Голови Вищої ради правосуддя із заявами про втручання у їхню діяльність.

Як повідомляв УНН, Міжнародний валютний фонд продовжує підтримувати зусилля влади України щодо реформування фінансового сектору та корпоративного врядування у держбанках, а також закликає владу продовжувати зусилля щодо відшкодування втрат колишніми власниками та пов’язаними особами проблемних банків. 

Міністерство юстиції планує звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів з приводу пришвидшення кваліфікаційного оцінювання суддів перших інстанцій — про це очільник міністерства Павло Петренко заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони, присвяченому рішенню Окружного адміністративного суду щодо незаконності націоналізації “ПриватБанку”.

Міністерство фінансів та Національний банк України планують апелювати щодо рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо націоналізації ПАТ “КБ “ПриватБанк”.

Національний банк України готується оскаржити рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про незаконність націоналізації ПАТ “КБ “Приватбанк”.

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними рішення, наслідком яких стала націоналізація ПАТ “КБ “Приватбанк”, та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.

Українські Національні Новини

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