В МВФ сделали заявление по поводу визита миссии в Киев

"... нет конкретной даты миссии по первому обзорув рамках программы МВФ. Но мы ожидаем возвращения в Киев в ближайшие недели", - отметил Райс.

Ранее Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудила с избранным Президентом Украины Владимиром Зеленским продолжение поддержки экономики Украины.

Как сообщал УНН, Нацбанк ожидает прибытие миссии МВФ, согласно плану, в середине мая.

Напомним, Международный валютный фонд осуществит пересмотр программы Stand-by в начале лета этого года.