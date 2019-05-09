В МВФ сделали заявление по поводу визита миссии в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Дата визита новой миссии Международного валютного фонда в Украину еще не определена. Скорее всего, сотрудники МВФ вернется в Киев в ближайшие недели. Об этом сообщил на брифинге представитель МВФ Джерри Райс, передает УНН.
"... нет конкретной даты миссии по первому обзорув рамках программы МВФ. Но мы ожидаем возвращения в Киев в ближайшие недели", - отметил Райс.
Ранее Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудила с избранным Президентом Украины Владимиром Зеленским продолжение поддержки экономики Украины.
Как сообщал УНН, Нацбанк ожидает прибытие миссии МВФ, согласно плану, в середине мая.
Напомним, Международный валютный фонд осуществит пересмотр программы Stand-by в начале лета этого года.