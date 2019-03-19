МВФ на початку літа здійснить перегляд програми Stand-by

“У грудні минулого року було затверджено нову програму (співпраці між МВФ та Україною — ред.) на 14 місяців — програму Stand-by. Перший перегляд за цією програмою у нас буде після 6 місяців — в травні-червні”, — зазначила міністр фінансів.

За її словами, незабаром очікується ще одна технічна місія МВФ, яка оцінюватиме питання реформування Фіскальної служби. Наразі, за оцінкою МВФ, Київ виконав більшість вимог, які були поставлені перед ним. У той же час, міністр фінансів підтвердила, що МВФ стурбований рішенням Конституційного суду про скасування відповідальності в Кримінальному кодексі України за незаконне збагачення. Також, на думку Маркарової, представників МВФ турбує затримка з великою приватизацією, яка досі в Україні не стартувала.

Нагадаємо, протягом поточного року України очікує від Міжнародного валютного фонду два транші на загальну суму близько 2,5 млрд доларів.



Як повідомляв УНН, технічна команда у складі кількох фахівців Міжнародного валютного фонду прибула у Київ 5 березня і пробула в столиці до 13 березня поточного року. Місія прибула в Україну, зокрема, для обговорення передбачених програмою співпраці з Україною реформ.

У лютому у МВФ вказали, що Україна має продовжувати глибокі структурні реформи.



