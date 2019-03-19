МВФ в начале лета осуществит просмотр программы Stand-by
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Международный валютный фонд осуществит просмотр программы Stand-by в начале лета. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире Радио НВ, сообщает УНН.
"В декабре прошлого года была утверждена новая программа (сотрудничества между МВФ и Украиной - ред.) на 14 месяцев - программу stend-by. Первый просмотр по этой программе у нас будет после 6 месяцев - в мае-июне", - отметила министр финансов.
По ее словам, вскоре ожидается еще одна техническая миссия МВФ, которая будет оценивать вопросы реформирования фискальной службы. Сейчас, по оценке МВФ, Киев выполнил большинство требований, которые были поставлены перед ним. В то же время, министр финансов подтвердила, что МВФ обеспокоен решением Конституционного суда об отмене ответственности в Уголовном кодексе Украины за незаконное обогащение. Также, по мнению Маркаровой, представителей МВФ беспокоит задержка с большой приватизацией, которая до сих пор в Украине не стартовала.
Напомним, в текущем году Украина ожидает от Международного валютного фонда два транша на общую сумму около 2,5 млрд долларов.
Как сообщал УНН, техническая команда в составе нескольких специалистов Международного валютного фонда прибыла в Киев 5 марта и пробыла в столице до 13 марта текущего года. Миссия прибыла в Украину, в частности, для обсуждения предусмотренных программой сотрудничества с Украиной реформ.
В феврале в МВФ указали, что Украина должна продолжать глубокие структурные реформы.