У МВФ зробили заяву щодо візиту місії до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Дата візиту нової місії Міжнародного валютного фонду в Україну ще не визначена. Швидше за все, співробітники МВФ повернеться до Києва в найближчі тижні. Про це повідомив на брифінгу представник МВФ Джеррі Райс, передає УНН.
"... немає конкретної дати місії по першому огляду в рамках програми МВФ. Але ми очікуємо повернення в Київ в найближчі тижні", - зазначив Райс.
Раніше Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард обговорила з обраним Президентом України Володимиром Зеленським продовження підтримки економіки України.
Як повідомляв УНН, Нацбанк очікує прибуття Місії МВФ, згідно з планом, у середині травня.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд здійснить перегляд програми Stand-by на початку літа цього року.