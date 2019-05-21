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Коломойский окончательно проиграл НБУ суды по залоговому имуществу в 2,6 млрд грн

Коломойский окончательно проиграл НБУ суды по залоговому имуществу в 2,6 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 19541 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Национальный банк Украины и ПриватБанк выиграли у связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний суды, которыми олигарх хотел снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования на сумму 2,6 млрд грн и 143 млн грн. Об этом сообщил НБУ, передает УНН со ссылкой на "Новое время".

"14 мая 2019 года Большая Палата Верховного суда поставила точку в делах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка, по кредитам рефинансирования, в НБУ и ПриватБанка о обязательства регулятора списать средства с корреспондентских счетов банка для погашения задолженности по рефинансированию и обязательства ПриватБанка погасить задолженность перед НБУ", - сообщили в финрегуляторе.

Как сообщает издание, "Тровелко Холдингз Лимитед" в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию передало в ипотеку для НБУ недвижимость стоимостью 143,3 млн грн.

Целью указанных исков, которых всего было подано около 30 является освобождение от ответственности не только юридических лиц, связанных с бывшими владельцами банка, передали принадлежащее им имущество в залог Нацбанка, но и финансового поручителя - Игоря Коломойского. Указанная категория дел рассматривалась судами всех инстанций, начиная с 2017 года.

"Заметим, что Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд сначала удовлетворяли все подобные иски и только после того, как Кассационный суд в составе Верховного суда выразил правовую позицию в поддержку НБУ и ПриватБанка и отменил предыдущие судебные решения, Северный апелляционный хозяйственный суд также стал на сторону регулятора", - добавили в НБУ.

Имущественные поручители попытались обжаловать соответствующие решение, обратившись к Большой Палате Верховного суда, однако и та поддержала НБУ и ПриватБанк, отказав в удовлетворении кассационных жалоб имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами банка.

Напомним, в апреле УНН сообщал, что Национальный банк Украины будет продолжать работать в судах для того, чтобы получить от бывших владельцев ПриватБанка компенсацию за причиненные государству убытки в результате незаконно выведенного капитала.

Как сообщал УНН, в апреле Окружной административный суд города Киева признал противоправными решения, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "ПриватБанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

Также заявлялось, что Министерство финансов и Национальный банк Украины планируют апеллировать на решение Окружного административного суда города Киева по национализации ПАО "КБ "ПриватБанк".

Национальный банк Украины готовился обжаловать решение Окружного административного суда города Киева о незаконности национализации ПАО "КБ "Приватбанк".

Кроме того, в НБУ заявляли, что финрегулятор будет второй раз настаивать на национализации ПриватБанка, если суд примет решение об отмене решения 2016 года о передаче крупнейшего кредитора Украины в государственную собственность.

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